Falta de choferes de camiones de carga afecta a la Costa Central

COSTA CENTRAL, Calif. (KMUV) La escasez de conductores de camiones de carga pesada a nivel nacional también afecta a la Costa Central de California. Los choferes se encargan de llevar la materia prima a distintos sectores económicos y lo que dicen personas ligadas al transporte es que no es tan fácil contratar operadores nuevos, porque las aseguradoras requieren que tengan mínimo 23 años de edad y tres de experiencia.

"El mercado ha vuelto y ahora es cuando se requiere un poquito más de choferes y camiones, eh ahí la oportunidad de quienes están empezando", comentó Alfredo Jiménez, chofer de la empresa Salinas Valley Trucking (SVT).



Jiménez agregó que esta industria está experimentando una falta de choferes a nivel nacional y local.

La empresa donde él trabaja, tiene 8 camiones sin utilizar por la falta de operadores.



"Muchas de las leyes empezaron a dar mucho desempleo a los empleados y los empleados agarraron la onda que estaban haciendo más dinero agarando desempleo y no volvían a trabajar", dijo Pete Tavarez, presidente de SVT.



Las empresas transportistas confirmaron a Telemundo 23 que no pueden dar abasto a la demanda que tienen y las cargas que anteriormente se hacían en unas horas, hoy requieren hasta dos días para llegar a su destino.



"Todos están afectados en este aspecto. Si se mira en los menús ahorita que ya abrieron el industria del restaurant, todos los menús han cambiado, no están haciendo tanta comida como hacían antes y todo subió de precio por la misma razón del inventario".



Una trabajadora de este Starbucks ubicado en la calle Main, en Salinas, nos contó fuera de cámara que avisan a los clientes sobre productos que no tienen disponibles para la venta, porque no llegan los ingredientes necesarios a tiempo.



El transporte de combustible es otro sector afectado. Mientras la demanda en la compra de diesel y gasolina aumentó en un 16%, de acuerdo con Oil Price Information. Además, cerca del 25% de camiones cisterna están estacionados por falta de operadores, segñn datos de la empresa National Truck Carriers.



Para obtener una licencia tipo C, se requiere estudiar un curso con costo de entre $3,000 y $5,000 y pasar los exámenes estatales para la certificación como operador.



La escasez de combustible comienza a sentirse en algunos estados, incluso en el norte de California, a unos días de que comiencen los festejos del 4 de julio, fin de semana en el que 43 millones de estadounidenses viajarán en automóvil, según estimaciones de la empresa aseguradora AAA.