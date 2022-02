ANÁLISIS | ¿Por qué Donald Trump no puede dejar de alabar a Vladimir Putin?

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Donald Trump no puede evitarlo.

Una y otra vez esta semana, mientras Rusia concentraba fuerzas a lo largo de las fronteras de Ucrania y luego invadía este miércoles por la noche, el expresidente de Estados Unidos encontró tiempo para elogiar al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Este martes, en una entrevista con los presentadores de radio conservadores Clay Travis y Buck Sexton, Trump elogió repetidamente a Putin por su estrategia en Ucrania.

“Fui ayer y había una pantalla de televisión, y dije: ‘Esto es genial’. Putin declara una gran parte de Ucrania — de Ucrania. Putin la declara independiente”, dijo Trump. “Oh, eso es maravilloso”.

Más tarde, en esa misma entrevista, Trump dijo lo siguiente: “Putin ahora dice: ‘Es independiente’, una gran parte de Ucrania. Dije: ‘¿Qué tan inteligente es eso?’ Y va a entrar y ser un pacificador”.

Luego, este miércoles por la noche, Trump hizo sonar una nota muy similar mientras hablaba durante una recaudación de fondos en Mar-a-Lago.

“Dicen: ‘Trump dijo que Putin es inteligente’. Quiero decir, se está apoderando de un país con sanciones por valor de dos dólares. Yo diría que eso es bastante inteligente. Se está apoderando de un país, realmente un lugar muy, muy grande, un gran terreno con mucha gente, y simplemente entrando”, dijo Trump a la multitud, según una grabación del evento.

Políticamente, esto parece una locura. Elogiar una invasión rusa, con absolutamente cero provocación, no es el tipo de cosas que hacen los políticos estadounidenses. Desde la Guerra Fría, Estados Unidos ha visto a Rusia con mucho escepticismo, entendiendo que el país tenía tendencias expansionistas que podrían desequilibrar la delicada paz que ha existido desde la Segunda Guerra Mundial.

Entonces, ¿por qué Trump alaba a Putin? Para Trump, todo, y me refiero a todo, es transaccional. No hay bien o mal. Solo hay, ¿puedes hacer esto o no, y qué te da en comparación con lo que te cuesta? En la cosmovisión de Trump, el poder hace la razón. Si puedes tomar algo, deberías hacerlo. Ser percibido como fuerte, en tu propio país y en el mundo, es todo lo que importa.

Vimos ese sentimiento desarrollarse muchas veces durante la presidencia de Trump.

A principios de este año, cuando respaldó al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, para la reelección, Trump lo elogió por hacer un “trabajo poderoso y maravilloso para proteger a Hungría” y lo promocionó como un “líder fuerte”.

Sobre el presidente de China, Xi Jinping, Trump ha dicho: “Me gusta mucho el presidente Xi. Lo considero un amigo y… pero me gusta mucho. Lo he llegado a conocer muy bien. Es un caballero fuerte, ¿verdad? Cualquiera que… es un tipo fuerte, un tipo duro”.

Del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, Trump ofreció esto: “Presidente Erdogan: es duro, pero me llevo bien con él”.

Y Trump también ha elogiado a Putin en el pasado por el control férreo con el que gobierna. “El hombre tiene un control muy fuerte sobre un país”, dijo Trump sobre el presidente ruso en 2016. “Ahora, es un sistema muy diferente y no me gusta el sistema, pero ciertamente en ese sistema ha sido un líder. Mucho más que nuestro presidente ha sido un líder”.

La atracción de Trump por los gobernantes autoritarios está bien establecida. Le gusta la idea de que hacen lo que quieren cuando quieren, y malditos sean los detractores que los cuestionan.

Dado todo eso, nadie debería sorprenderse de que Trump esté alabando a Putin, incluso cuando el presidente de Rusia provoca un conflicto en Europa. Es lo que Trump parece creer. Lo cual es bastante aterrador.

