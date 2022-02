Clausura de los Juegos Olímpicos de Beijing 2022: hora y cómo ver la ceremonia

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN Español) — El Estadio Nacional de Beijing, también conocido como ‘El Nido de Pájaro’, albergará la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno este domingo 20 de febrero.

Según el Comité Olímpico Internacional, en este evento se entregará la bandera olímpica a los alcaldes de Milán y Cortina-D’Ampezzo, las ciudades italianas sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

Esto es lo que debes saber sobre la ceremonia.

¿A qué hora empieza la clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno?

Está programada para comenzar a las 7 a.m. (hora de Miami) del domingo.

Se prevé que será un evento con fuegos artificiales, baile y música que refleje la cultura de China.

No obstante, el cierre de estas competencias dará paso a los Juegos Paralímpicos de Invierno, a celebrarse en esta misma sede del 4 al 13 de marzo.

¿Dónde ver en televisión la clausura de Beijing 2022?

Estos son los canales que transmitirán de manera oficial la ceremonia de clausura, según el Comité Olímpico Internacional.

México:

Claro

Argentina:

Claro Sports

Colombia:

Claro Sports

Caracol

EE.UU.

NBC

Venezuela:

Claro

España:

Eurosport

Dmax

Perú

Claro

ATV

Nicaragua:

Claro Sports

Ratensa

Guatemala:

Claro Sports

Televisión guatemalteca

Honduras:

Claro Sports

VTV

Ecuador:

Claro Sports

RTS

TVC

Bolivia:

Claro

Red Bolivisión

Brasil:

TV Globo

SportTV

Olympics.com

Chile:

Claro Sports

TVN Chile

Costa Rica:

Claro Sports

Repretel

Cuba:

Olympics.com

República Dominicana:

Claro

Antena Latina

Panamá

Claro Sports

Puerto Rico:

NBC

Paraguay:

Claro Sport

SNT

Uruguay:

Claro Sports

Canal 5

